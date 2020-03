Vendas de supermercados paulistas caem 1,61% em janeiro

O faturamento dos supermercados em São Paulo no conceito de mesmas lojas caiu 1,61% em janeiro, na comparação de mesmo mês com 2019, segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS). A queda em unidades vendidas de foi 1,14%. O resultado negativo aconteceu em todo Estado. Bauru e Marília, que lideraram as vendas em 2019, tiveram retração de 2,17%. A região de Campinas e Sorocaba foram as mais impactadas, com índice de 4,38% negativo. Na grande São Paulo, os supermercadistas viram as vendas caírem 2,80%.

