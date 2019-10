Coluna do Broadcast

O número de pedidos por mês pelo James Delivery, aplicativo de entregas do GPA, que controla as redes Extra e Pão de Açúcar, cresceu dez vezes entre janeiro e outubro. Presente em 13 cidades, a startup curitibana, adquirida pelo GPA em dezembro do ano passado, já representa cerca de 50% dos pedidos online das lojas dessas localidades.

