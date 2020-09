Vendas do comércio eletrônico caem 9,15% em agosto ante julho

Mesmo com a flexibilização da quarentena, as vendas online seguem fortes, mas começaram a registram queda no comparativo mensal. Em agosto ante julho, as vendas por comércio eletrônico caíram 9,15%, segundo dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie. Na relação anual o crescimento ainda segue expressivo: alta de 76,46%.

Espaço. Em julho, o e-commerce representou 10,7% do comércio varejista restrito, que é aquele que não inclui veículos, peças e materiais de construção.

