Vendas do comércio eletrônico no Natal aumentarão 12%, diz Abcomm

As vendas do comércio eletrônico neste Natal crescerão 12% em relação ao do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Para a entidade, que representa as lojas virtuais no País, serão feitos 31 milhões de pedidos até 22 de dezembro, que devem movimentar R$ 9,4 bilhões. O tíquete médio das compras esperado é de R$ 296.

Antecipadas

De acordo com a ABComm, cerca de 30% das vendas da Black Friday foram feitas para consumidores que anteciparam as compras de Natal. O bom resultado do comércio eletrônico no segundo semestre tem feito os lojistas esperarem um ritmo forte de vendas nas últimas semanas do ano. (Cris Barbieri, especial para o Broadcast)

