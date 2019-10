Vendas do e-commerce no Brasil saltam 68,35% em 20 meses

As vendas no comércio eletrônico subiram 68,35% entre janeiro de 2018 e agosto de 2019, segundo o índice MCC-ENET, levantamento inédito desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), em parceria com o Compre & Confie. Na comparação por regiões, o Nordeste apresentou a maior variação positiva dos últimos 12 meses: 80,1% entre setembro de 2018 e agosto de 2019.

Dinheiro no caixa. Nos mesmos vinte meses, o faturamento do e-commerce cresceu 80,54%. No acumulado do ano, até agosto, a variação foi de 18,59%.

