Vendas em shoppings crescem 10,5% em outubro

O mês de outubro registrou o segundo maior crescimento de vendas do setor de shopping centers neste ano, com alta de 10,5% na relação anual, de acordo com o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce). O resultado é o mesmo alcançado em julho, ficando atrás apenas do desempenho de fevereiro, que atingiu 11,7%. Ante setembro, as vendas de outubro subiram 5,2%. As regiões que mais se destacaram no mês, com crescimento das vendas acima da média nacional, foram o Norte e o Nordeste, com índices de 13,5% e 13,2%, respectivamente.

