Vendas na Black Friday cresceram, em média, 18% ao ano desde 2013

Desde que começou a ganhar espaço no Brasil, a Black Friday já cresce a um ritmo médio de 18% ao ano, segundo levantamento do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). A expansão das vendas na data entre 2013 e 2017 é mais que o dobro do crescimento do varejo como um todo, que neste período se expandiu a um rimo de 7% ao ano. No ano passado, o evento promocional do mês de novembro teve crescimento de vendas maior que a de outras importantes datas sazonais, como o Natal e o Dia das Mães.

