Vendas no varejo crescem 1,8% em julho, aponta Mastercard

As vendas no varejo seguiram com desempenho modesto em julho ao crescerem 1,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme o SpendingPulse, Indicador de Varejo da Mastercard, que será divulgado nesta sexta-feira, dia 17. O índice exclui automóveis e materiais de construção. A leitura é que a despeito da pequena melhora no desemprego e na renda, o ambiente político e econômico continua incerto, o que deve fazer com que o ritmo de expansão continue modesto pela frente.