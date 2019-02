Vendas no varejo crescem 3,4% em janeiro frente a janeiro de 2018

As vendas no varejo avançaram 3,4% em janeiro deste ano quando comparadas com o mesmo mês de 2017, de acordo com o Indicador Movimento do Comércio da Boa Vista. Frente a dezembro, o desempenho do varejo foi 1% maior. A Boa Vista nota que os números indicam que o comércio segue enfrentando dificuldades na recuperação das vendas, cenário que se estende desde janeiro do ano passado, por conta do alto nível de desocupação e fraca atividade econômica.

Básico. Supermercados, Alimentos e Bebidas foi a categoria que registrou melhor desempenho nas vendas em janeiro, na comparação com dezembro, mostrando crescimento de 1,5%. Combustíveis vieram em segundo lugar, com elevação de 1,4% no mesmo período, enquanto tecidos, vestuários e calçados registraram avanço de 1,2%.