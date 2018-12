Vendas nos shoppings crescem em outubro, apesar de incertezas políticas

O setor de shopping centers manteve a trajetória de crescimento, mesmo diante das incertezas políticas. Em outubro, mês das eleições, as vendas no País aumentaram 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado de um ano, a alta atingiu 4,16%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O valor médio gasto pelos consumidores nos shoppings em outubro foi de R$ 92,90, 37% acima do desembolso no comércio de rua, de R$ 67,95.

Otimismo. Rara os próximos meses, a expectativa da Abrasce é aceleração nas vendas, uma vez que o setor tende a ser favorecido pela melhora da confiança dos consumidores, ampliação das concessões de crédito, inadimplência em patamares mais baixos e aumento na geração das vagas de trabalho neste fim de ano.//CIRCE BONATTELI

