Vendas nos shoppings devem mostrar recuperação no dia das crianças

As vendas nos shopping centers para o Dia das Crianças em todo o Brasil devem mostrar uma recuperação na comparação com as semanas anteriores, com alta de 14%, mas, ainda assim, devem ficar 15% abaixo do registrado na mesma data comemorativa do ano passado. As projeções são da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Com os horários de funcionamento ainda restritos, a expectativa para o fluxo de visitantes é semelhante à das vendas, isto é, melhora em relação aos últimos dias, mas ainda abaixo do visto ano passado.

Multicanais. Os novos canais de vendas que surgiram ou cresceram em meio à pandemia continuam ganhando espaço. Pesquisa da Abrasce mostrou que 81% dos shoppings oferecerão no Dia das Crianças vendas acompanhadas por serviço de entrega em casa, 75% terão opção de drive-thru, 44% já têm lojistas integrados a sites de vendas como Magalu, Mercado Livre ou Amazon, e 14% podem deixar a encomenda em um armário no caminho dos consumidores. Só 11% dos estabelecimentos seguem com vendas apenas presenciais.

Promoção. A associação também registrou a volta de ações promocionais como “Compre e Ganhe” e “Sorteio”. Suspensas durante o auge da pandemia, essas iniciativas já estão presentes em 40% dos shoppings. Exposições e ações com personagens infantis também começarão a ser vistas novamente, embora ainda seja necessário cumprir regras de segurança para se evitar aglomerações. Uma das novidades para a data serão os eventos no formato drive in como teatro e apresentações infantis.

