Vendas online da ArcellorMittal crescem 21% na pandemia

São Paulo, 19/05/2020 – Com o fechamento das lojas físicas, a ArcelorMittal viu as vendas de sua loja virtual crescerem 21% em março e abril, em relação aos meses anteriores à pandemia. Escritórios de arquitetura, empresas de engenharia, serralheiros, profissionais de manutenção e pessoas que estão reformando imóveis compraram vergalhões, arames, chapas, perfis, telas, treliças e outros pela operação online. Os planos da ArcelorMittal de expansão do comércio eletrônico haviam sido traçados para 2021, mas foram antecipados e realizados nos últimos 60 dias.

Contato: colunabroadcast@estadao.com