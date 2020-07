Vendas online seguem altas mesmo com reabertura do comércio

Mesmo com a reabertura de parte das lojas físicas, o comércio eletrônico continuou crescendo em junho no País. É uma indicação de que compras por aplicativo ou computador podem ter virado hábito. As vendas online de alimentos e bebidas, por exemplo, cresceram 265% em comparação a junho do ano passado. As do segmento de beleza e saúde aumentaram 241% no mesmo período comparativo. Outras áreas que tiveram bom desempenho foram o de casa e tecnologia, com alta de 171% nas vendas online.

Geral. O levantamento é da Synapcom, empresa especializada na oferta de soluções para varejo, que entrevistou grandes empresas dessas áreas, que faturaram mais de R$ 25 milhões em junho. No e-commerce de modo geral, houve crescimento de 160% nas vendas online em junho frente ao mesmo mês de 2019.