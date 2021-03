Vendas online sobem 53% em fevereiro

Em fevereiro, as vendas online no Brasil caíram 11,53% em relação a janeiro, segundo dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust | Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net). Segundo o secretário executivo da camara-e.net, Felipe Brandão, em janeiro as vendas foram beneficiadas com as promoções de grandes varejistas, tradicionais no início do ano.

Já o volume de vendas em relação a fevereiro do ano passado, ou seja, quando ainda não havia pandemia. tive alta de 52,95%. O faturamento no período de comparação subiu ainda mais: 68,92%. No acumulado de 12 meses, a expansão foi de de 72,65%.

