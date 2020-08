Vendas pelo aplicativo crescem, e Multiplan inclui mais dois shoppings

A carioca Multiplan está ampliando o alcance da sua plataforma de vendas online de lojistas dos shopping centers da rede. A partir desta semana, clientes do Park Shopping Barigui, em Curitiba (PR), e do Park Shopping São Caetano, em São Caetano do Sul (SP), podem comprar em qualquer loja dos estabelecimentos, com direito a entrega em até 2 horas, pelo aplicativo Multi, da própria rede.

Digital. A decisão da Multiplan de expandir a cobertura das vendas online foi tomada após a empresa identificar aumento de 2,8 vezes nas transações realizadas pelo aplicativo no segundo trimestre, em comparação com o primeiro trimestre.

Mercadorias. O salto foi impulsionado pelo aumento de 8,8 vezes no volume de vendas de itens gerais, como vestuário, acessórios e eletrônicos. Eles representaram 23% das vendas pelo aplicativo no trimestre. O grande destaque ainda são os itens da praça de alimentação, que respondem por 77% dos negócios online.

