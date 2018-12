Vendas pelo Instagram superam as do Facebook em plataforma de ecommerce

Com quase 10 mil marcas ativas em sua plataforma de comércio eletrônico, a Nuvem Shop constatou a completa inversão das vendas provenientes de redes sociais no último ano. Enquanto, em 2017, 71% das transações vinham do Facebook e 26,5% do Instagram, neste ano a tendência se inverteu: em 2018, só 27% dos compradores foram estimulados pelo Facebook, enquanto 70% saíram do Instagram e 3,3% do Youtube. Do total das vendas registradas na plataforma, 24% foram feitas via redes sociais, com crescimento de 4% sobre o ano anterior.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+