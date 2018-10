Veneza, distribuidora da John Deere, investe R$ 28 mi para entrar no Sul

Coluna do Broadcast

Responsável por metade das máquinas de construção da John Deere vendidas no Brasil, o grupo Veneza está investindo R$ 28 milhões para entrar na região Sul do País. Hoje, dia 23, inaugura uma loja em Curitiba (PR). Está prevista ainda para dezembro a abertura de uma unidade em Cascavel (PR). No primeiro semestre de 2019 uma nova loja será inaugurada em Florianópolis (SC).

