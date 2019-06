Verdemed compra laboratório e prevê US$ 10 mi no Brasil em 2019

A Verdemed, empresa farmacêutica canadense de medicamentos à base de canabinoides, adquiriu o laboratório Mydstein, em São Paulo, por US$ 1 milhão. Seus planos para o mercado brasileiro vão além. A meta é investir até o final do ano US$ 10 milhões para expandir a venda de medicamentos a base de cannabis (maconha medicinal) no País.

Expansão. Com operações no Canadá, Chile, Colômbia e Brasil, a Verdemed pretende ingressar ainda este ano na Argentina, México e Peru. Até 2022, a meta é investir US$ 80 milhões na América Latina.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+