Vero Fibra vai buscar mais de R$ 1 bi em IPO previsto para setembro

A provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, vai protocolar sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) nas próximas horas. A pretensão é levantar mais de R$ 1 bilhão com a operação, e a expectativa é que o preço da ação seja conhecido em setembro.

A oferta de ações será do tipo primária (quando os recursos dos investidores vão para o caixa da empresa) e secundária (o dinheiro para os acionistas que se desfizeram dos papéis, no caso a própria Vinci). Entretanto, o lote principal será todo primário. Apenas os suplementares serão secundários.

Nesse desenho, a Vinci só vai vender uma fatia de sua participação se houver demanda adicional. Com isso, o grupo quer deixar claro para os potenciais investidores o valor que será de fato aplicado na empresa. Os recursos servirão para sustentar o crescimento da Vero, seja por meio de expansão das próprias redes ou via aquisição de concorrentes.

Empresa tem 500 mil assinantes

Em julho, a empresa fez sua 14ª aquisição com a compra da Neorede, operadora de banda larga de Santa Catarina. Com isso, atingiu uma base de 500 mil assinantes, em 152 cidades. Seu prospecto vai mostrar crescimento de quase 150% da receita líquida no segundo trimestre.

O mercado de banda larga por fibra ótica tem crescido com o aumento da demanda pelo serviço durante a pandemia e atraído o olhar de investidores. Se confirmado, o IPO da Vero será o quarto do setor este ano, depois dos provedores Brisanet, Unifique e Desktop.

A Vero e a Vinci não comentam por estarem em período de silêncio.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 18/07/2021, às 18h35.

