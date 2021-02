Vero Internet, da Vinci Partners, compra terceira operadora na Região Sul

A Vero Internet, empresa de banda larga da gestora de recursos Vinci Partners, fechou a compra da Empire Telecom, operadora que atua em Santa Catarina e no Paraná. O valor da operação não foi revelado. A transação, porém, demonstra o apetite do grupo para a expansão rápida dos negócios e ganhos de escala. No ano passado, a Vero já havia adquirido outras duas operadoras – MKA Telecom e a INB Telecom – ambas na Região Sul.

Sinal verde. Com a mais nova transação, a Vero aumentará em 5% sua base de clientes, chegando a 371 mil assinantes, e passará a atender 105 cidades. A empresa prevê investir cerca de R$ 750 milhões na expansão das redes até 2023, quando pretende atingir 200 municípios. A Vero já atua em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Concorrência formiguinha. O mercado de banda larga vem passando por uma virada no últimos anos. Os provedores regionais de internet cresceram a ponto de, conjuntamente, superar a participação de mercado de Vivo, Claro, Oi e TIM – as grandes empresas do ramo em nível nacional.

Sócios. A concorrência mais acirrada levou a uma mudança nas estratégias comerciais das grandes teles no ano passado, quando anunciaram parcerias com empresas locais na tentativa de pegar carona nessa onda de crescimento. Com exceção da Claro, as demais têm planos de atrair sócios para suas unidades de negócios de fibra ótica no atacado e no varejo.

