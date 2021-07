Vero, provedora da Vinci Partners, faz 14ª aquisição em três anos

A provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, fechou a compra de 100% do capital da Neorede, operadora de banda larga de Santa Catarina com atuação em 16 cidades da região metropolitana de Florianópolis e do Vale do Rio Tijucas. O valor da transação não é revelado.

Esta é a 14ª aquisição da Vero desde que o grupo surgiu, em 2019. A empresa foi criada a partir da compra e fusão de oito provedores de banda larga de Minas Gerais – BD OnLine, NWNet, Efibra, PowerLine, G4 Telecom, Viaceu, ViaReal e City10. Desde 2020 mais outras cinco empresas foram adquiridas, chegando também ao Sul do País: MKA Telecom, Clic Rápido, INB Telecom, Empire Telecom e Plug Telecom.

Perto dos 500 mil

Com o novo negócio, a Vero prevê um aumento de cerca de 20% na base de clientes atendidos, chegando à marca de aproximadamente 500 mil assinantes – o que a coloca entre os maiores provedores regionais do País. Essas companhias locais estão surfando a onda da demanda crescente por internet rápida. Ao mesmo tempo, têm buscado ganhar escala como forma de diluir os custos de construção das redes de fibra ótica e captação de clientes.

A Vero também tem em seus planos de realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas a data para essa operação ainda não foi decidida. A companhia já pediu o registro de categoria B à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para emissão de ações, é preciso estar na categoria A. Portanto, ainda tem um caminho para chegar lá.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 14/07/2021, às 18h40.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com