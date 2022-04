Via busca saída para dívida de R$ 850 milhões com recebível imobiliário

A Via está em busca de uma solução para rolar R$ 850 milhões em debêntures, que vencem em junho, e concluir a primeira parte do alongamento da sua dívida. As opções estudadas são o reempacotamento dessa dívida em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), tendo imóveis da varejista como lastro, acompanhada ou não de um novo crédito bancário. O desafio é não aumentar muito o custo dessa dívida com a rolagem, que atualmente é de 4,25% somado ao CDI. Um custo muito maior deve se refletir nas próximas rolagens que a companhia terá de fazer a partir do ano que vem.

Justamente por conta de desafios financeiros, a Via tem trabalhado desde o ano passado para amenizar a pressão em seu passivo. A companhia jogou o vencimento de R$ 1,5 bilhão em dívidas para 2023 e tem outros R$ 1,2 bilhão a vencer em 2024. Além disso, para aliviar o caixa e aumentar a liquidez, ampliou prazos com seus fornecedores e está usando uma carteira de R$ 9 bilhões em créditos tributários para neutralizar provisões para disputas judiciais.

Mas o mercado não descansa e está incomodado com os desembolsos de curto prazo que a companhia tem de fazer para essas provisões, que já somam R$ 2,5 bilhões. Como a Via já esteve diante de passivos trabalhistas pesados no passado, o temor é que a cifra acabe aumentando ao longo do ano. Se o plano da empresa continuar a caminhar como o previsto em Fato Relevante, porém, a conta deve fechar. Procurada, a Via não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/04/22, às 16h28.

