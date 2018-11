Via Paulista, da Arteris, obtém R$ 3,6 bi do BNDES

A Via Paulista, sociedade de propósito específico da Arteris, obteve uma linha de empréstimo de R$ 3,6 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ampliar a infraestrutura da Rodovia dos Calçados, no Estado de São Paulo.

O trecho foi arrematado em leilão, em abril do ano passado, por R$ 1,2 bilhão, representando um ágio de mais de 400% em relação ao valor mínimo estipulado para a disputa. Os recursos devem ser investidos até 2027.

O projeto está orçado em R$ 6,4 bilhões e a estrutura de financiamento conta também com uma emissão de R$ 400 milhões de debêntures de infraestrutura, que têm isenção de imposto de renda aos investidores. A Rodovia dos Calçados cruza o Estado de São Paulo.

Longo caminho. A rodovia passa por 35 municípios, a partir da divisa com o Estado do Paraná, na região de Itaporanga, até a divisa com o Estado de Minas Gerais, em Franca. A maior parte dos investimentos está concentrado no trecho de Itaporanga e Araraquara, onde será cobrado pedágio pela primeira vez.