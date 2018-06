Via Varejo demite diretores e integrará área comercial e logística

A Via Varejo, empresa dona das Casas Bahia e Pontofrio, fez cortes na alta diretoria. A informação que circula entre fornecedores é que seis diretores executivos, que se reportavam ao presidente, teriam sido desligados da companhia, sendo que o mercado especula que ao menos um deles deve ir para o controlador, o Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Com a palavra. Procurada, a Via Varejo informou que “com o objetivo de melhorar a experiência de compra dos clientes, foi realizada uma integração de todas as áreas de operações, vendas, comercial e logística a uma única estrutura”. A empresa afirmou que essa reorganização “além de tornar a companhia mais ágil e eficiente, vai proporcionar um ambiente mais apropriado à estratégia de transformação digital”.

Como tudo começou. A Via Varejo passou recentemente por uma troca de comando, com a saída de Peter Estermann da presidência da empresa para comandar o GPA. Flavio Dias assumiu a varejista de eletroeletrônicos numa transição concluída em abril.