Via Varejo espera recorde em aplicativo na Black Friday

A Black Friday pode ser uma oportunidade para a Via Varejo fazer valer o investimento recente em seus aplicativos de venda. A companhia espera que o crescimento de pedidos no app da Casas Bahia supere os 300% de alta já registrados nos últimos dois meses. Os aplicativos para celular são estratégicos para o e-commerce porque os acessos via celular já respondem por quase um terço das compras realizadas online no Brasil, conforme dados da Ebit Nielsen. A Via Varejo passou a investir nessa área recentemente, lançando o app da Casas Bahia em julho e o do Pontofrio em outubro, mas afirma que o tráfego por dispositivos móveis responde por cerca de 35% das vendas. (Dayanne Sousa)

