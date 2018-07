Via Varejo instala ‘armário inteligente’ em 43 agências dos Correios

Coluna do Broadcast

Produtos comprados online nos sites da Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Pontofrio, já podem ser retirados em “armários inteligentes” em 43 agências dos Correios. Essa estratégia de entrega usando armários foi instituída pela Amazon, nos Estados Unidos. Aqui, a Via Varejo ainda pretende colocar esses pontos de entrega em postos de gasolina: já são quatro até o momento, todos em São Paulo. O plano é expandir o projeto já na segunda metade de janeiro, dado que só aumenta o interesse dos consumidores que compram online em retirar produtos e economizar o frete. Hoje, um de cada quatro pedidos nos canais de e-commerce da companhia é retirado nas lojas físicas, um total de 150 mil vendas por mês. (Dayanne Sousa)

