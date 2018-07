Para driblar a dificuldade de parte dos clientes que não gosta de fazer pagamentos por internet, a Via Varejo vai permitir que consumidores reservem online aquilo que desejam comprar na loja física, pagando no momento da retirada. A modalidade de compra foi disponibilizada em 17 lojas do Pontofrio e Casas Bahia em São Paulo, mas deve ser levada a todos os pontos de venda até o final do ano. (Dayanne Sousa)

