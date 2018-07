Via Varejo vai responder dúvidas de clientes por Whatsapp

Meio de comunicação que caiu no gosto dos brasileiros, o aplicativo de mensagens WhatsApp será utilizado por uma grande varejista para atender seus clientes. A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, iniciou um projeto piloto em que recados sobre pedidos e prazos de retirada de produtos são enviados pelo aplicativo. Nessa fase, foram cerca de 170 mil mensagens já enviadas a clientes pré-selecionados. O próximo passo inclui a possibilidade de tirar dúvidas usando texto e também fotos e vídeos. Para isso, a companhia espera contar com inteligência artificial e uma equipe de atendimento dedicada ao WhatsApp. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter