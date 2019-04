Vice-presidente do Itaú BBA acompanha Milton Nascimento em turnê

O vice-presidente sênior de banco de investimento do Itaú BBA, Ademir Xavier, está ao lado de Milton Nascimento na maioria dos shows da turnê Clube da Esquina. Sua função? Nada de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) ou IPOs (oferta de ações). Ele é o pianista oficial da turnê de Bituca, como Milton é conhecido pelos amigos.

Afinado. Xavier fará 15 dos 18 shows previstos no Brasil nos cinco primeiros meses da turnê e sete dos dez que ocorrerão na Europa. É a primeira vez que o executivo, de 34 anos, ocupa o posto de pianista oficial de Milton. Antes, ficava no banco de reserva. No ano passado, foi convidado pelo próprio Milton para ser o pianista oficial da turnê Clube da Esquina, que vai até 2020.

Outra frequência. Manter os dois chapéus não é fácil. O show começa muito antes do que os olhos do público podem ver. E as frequências do mercado financeiro e da música são diferentes. Apesar de aproveitar os finais de semana para cumprir a agenda de apresentações, conseguiu aval do Itaú BBA para sair de férias em junho, quando a turnê coloca os pés na Europa. Músico desde os 12 anos, Xavier conheceu Milton Nascimento aos 18 anos por meio de um amigo de seu pai. Desde então, não o deixou mais.

