Victor Schabbel deixa Cielo rumo ao Bradesco BBI

O diretor de Relações com Investidores da Cielo, Victor Schabbel, deixou a companhia. Seu destino já está certo. Voltará para a área de research, desta vez, no Bradesco BBI. Depois de pouco mais de dois anos na Cielo, Schabbel comandará a cobertura do setor financeiro, incluindo bancos. Rafael Frade, que até então era responsável pelo segmento, deve alçar um novo posto no Bradesco.

Divisão. Não haverá um substituto para Schabbel na Cielo. Suas áreas serão redistribuídas. Thiago Stanger ficará com relações com investidores e Filipe Oliveira com planejamento estratégico, ambos se reportando ao vice-presidente executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Gustavo de Sousa, na companhia desde março último. Procurados, Cielo e Bradesco não comentaram.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

