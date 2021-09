Vinci conclui maior compra de shoppings desde o começo da pandemia

A gestora de recursos Vinci Partners acaba de concluir a compra de participação em quatro shoppings da Ancar Ivanhoe, numa operação de R$ 659,5 milhões. É a maior transação no setor desde o começo da pandemia, há um ano e meio, que gerou incertezas sobre o futuro dos centros de compras. O negócio foi efetivado por meio do fundo de investimentos imobiliários Vinci Shopping Centers (VISC11). Os recursos partiram de uma emissão de cotas também concluída nesta semana, levantando R$ 363,8 milhões, além de uma operação estruturada de securitização de R$ 395,7 milhões.

O principal subscritor das cotas foi a própria Ancar Ivanhoe, em um modelo de operação que tende a crescer no mercado imobiliário. A empresa “trocou” os shoppings, ativos de baixíssima liquidez, por cotas do fundo na B3, que podem ser negociadas a qualquer momento. Além disso, torna-se detentora indireta de um portfólio com 19 shoppings.

Dinamismo

Para o fundo a vantagem foi colocar de pé uma emissão de grande porte e adquirir empreendimentos estratégicos. “Esse é um tipo de operação que traz dinamismo maior para a indústria de fundos. Mesmo quando o mercado não está tão favorável para captação, é possível seguir adiante com um parceiro âncora dono dos ativos”, afirma Leandro Bousquet, sócio da Vinci Partners responsável pelo setor imobiliário.

Os quatro empreendimentos negociados foram: Pantanal Shopping (21,5%), Porto Velho Shopping (49%), Shopping Boulevard (40%) e North Shopping Maracanaú (100%). Bousquet acrescentou que a transação reforça a convicção da Vinci na recuperação das vendas dos lojistas de shoppings. No referido fundo, as vendas têm crescido na ordem de 10% mês contra mês, em média, e em alguns deles o faturamento já é igual ao de 2019, antes da chegada da pandemia.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 28/09/2021 às 20h01.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com