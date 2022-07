VirtusPay informa clientes que não honrará pagamentos nesta sexta-feira

Clientes da VirtusPay que tinham a expectativa de receber valores atrasados nesta sexta-feira, 15, como havia sido prometido pela empresa, foram avisados de que o prazo não será cumprido. “Alguns trâmites em relação ao pagamento de parcelas em atraso e cancelamentos de parcelas futuras ainda estão em processo de conclusão junto aos credenciadores do arranjo, mas, apesar dos esforços, só devem ser finalizados após a data previamente informada”, disse a VirtusPay em mensagem enviada a clientes na noite de quinta-feira, 14.

Como noticiou o Estadão/Broadcast na terça-feira, desde o fim de junho, a VirtusPay deixou de honrar parte dos pagamentos devidos a clientes que emprestam o limite de seus cartões de crédito para a empresa. Com os recursos, a companhia financiava boletos o pagamento de compras no comércio eletrônico para quem não tem crédito. Um grupo no Telegram reúne mais de 900 pessoas, parte das quais dizem ter sido prejudicadas pela empresa. O site Reclame Aqui também registra centenas de reclamações contra a VirtusPay.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 14/07 às 23h32.

