Visa e Cielo lançam opção para transferência instantânea de pagamento

A Visa, por meio da Visa Direct, e a Cielo estão lançando no Brasil tecnologia que permite transferência instantânea de pagamento de um consumidor ou empresa para a conta de um cartão ou outro dispositivo eletrônico de pagamento. A previsão da Cielo é de que o Visa Direct esteja disponível ainda no primeiro semestre. Com a facilidade, será possível realizar transações de pagamento com o uso do número do celular, endereço social, ou mídia social entre pessoas físicas, pagamentos entre empresas e entre consumidores e empresas. Por exemplo, seguradoras poderão indenizar segurados que estejam fora do País e tenham sofrido algum tipo de sinistro.

Na frente. O Brasil é um dos primeiros na América Latina a oferecer tal tecnologia, já presente em mais de 30 outros países. A Visa estima a América Latina tenha potencial para realizar 10 bilhões de transações instantâneas anualmente.