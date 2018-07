Visa faz nova seleção de novatas para aporte milionário

A bandeira Visa inicia na próxima segunda-feira, dia 23, uma nova seleção de startups para investir. Cinco novatas serão escolhidas para receberem aporte de R$ 1 milhão, no total. Trata-se da segunda fase do programa de aceleração de startups da Visa.

Com CNPJ. Batizadas internamente como Growth, por já funcionarem, terem faturamento, CNPJ e clientes, as empresas vão passar um mês no Vale do Silício, nos EUA, tendo acesso ao conteúdo, às práticas e aos estudos de casos da aceleradora norte-americana. No total, o Programa da Visa vai acelerar até 30 startups e investir mais de R$ 3,5 milhões em 2018, uma das maiores cifras já destinadas à expansão das iniciantes no País.