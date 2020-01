Visa fecha parceria com a Dufry, de olho em maior limite nos free shops

A Visa firmou parceria com a rede suíça Dufry para se tornar o meio de pagamento preferencial em suas unidades localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos ao redor do mundo. O pontapé do negócio serão os aeroportos no Brasil. Trata-se da primeira etapa de uma parceria global entre a Visa e a Dufry para aprimorar o método de pagamento em todas as lojas da rede.

Dobra a meta. A união entre Visa e Dufry ocorre em meio à entrada em vigor da medida anunciada pelo governo de Jair Bolsonaro que dobrou o limite de compras em free shops no desembarque para os passageiros em viagens internacionais, no início deste ano. Passou de US$ 500 para US$ 1 mil em produtos ou o equivalente em outras moedas.