Visa seleciona 5 startups para programa de aceleração

Cinco startups já foram selecionadas pela Visa para seu programa de aceleração, as primeiras em 2019. As empresas passarão duas semanas em uma imersão no Vale do Silício, maior polo de tecnologia e inovação do mundo, nos Estados Unidos.

Em frente. Do primeiro grupo de startups selecionadas em 2018, 43% fecharam contrato com a Visa ou com clientes e parceiros. No segundo lote, o porcentual foi de 29%. No total, 13 negócios foram fechados até o momento. O número pode ainda crescer, visto que 13 oportunidades comerciais ainda estão em discussão e devem ser concretizadas já nos próximos meses. Em 2018, 230 startups foram inscritas no ano e 28 selecionadas no total.