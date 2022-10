Vision One, investida da XP, capta R$ 200 mi para crescer com aquisições

Em um dos segmentos mais cobiçados atualmente dentro do setor de saúde, a rede de hospitais oftalmológicos Vision One acaba de captar R$ 200 milhões para acelerar seu crescimento, com novas aquisições e investimentos em expansão. A empresa nasceu de uma investida do fundo de private equity da XP iniciada em 2020, a partir da consolidação de hospitais oftalmológicos no País. Outras captações estão previstas para este ano.

Empresa tem IPO no radar em até dois anos

Os recursos vieram de uma emissão de debêntures que vencem em sete anos e foram distribuídas para 50 investidores. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA. A empresa tem no radar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em até dois anos.

Grupo tem 27 unidades no País

Algumas das aquisições mais recentes aconteceram no ano passado, para fortalecer a presença no Sudeste, com a aquisição do Grupo do H.Olhos, Molinari, CERPO, Laser Ocular ABC e Clinoft. Atualmente, a Vision One conta com 27 unidades em cinco Estados brasileiros e o Distrito Federal e mais de 2,5 mil colaboradores e médicos. Em sua rede de hospitais estão o CBV em Brasília, o primeiro adquirido pelo fundo da XP, o HOPE e Santa Luiza, de Pernambuco; HOC, de Mato Grosso; Vilar, em Piauí e Maranhão.

