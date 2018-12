Visto e família são motivos que fariam brasileiros voltarem ao País

Coluna do Broadcast

Satisfeitos com a mudança, brasileiros que foram morar em outro país voltariam à terra natal se tivessem negativa de renovação do visto ou por saudade de família e amigos. A conclusão é de pesquisa feita pela Talenses, consultoria de recrutamento e seleção, com 156 profissionais que decidiram deixar o Brasil por motivos de trabalho.

Cada um no seu quadrado

Dos entrevistados, 78% estão empregados em sua área de atuação. Além disso, 80% estão empregados em uma empresa, 13% têm seu próprio negócio e 10% trabalham informalmente. A principal dificuldade enfrentada na mudança de País, conforme a pesquisa da Talenses, é a adaptação à cultura do local, questão citada por 49% dos entrevistados. Em segundo lugar, está o idioma, mencionado por 29% das pessoas.

