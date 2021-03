Vitta, de gestão de plano de saúde, mostrará aos clientes custos de negociação com planos

A Vitta, que faz gestão de planos de saúde e também opera com telemedicina, será a primeira empresa do setor a abrir aos clientes a dinâmica de remuneração dos planos. A ideia é mostrar o que ocorre no processo de troca de planos corporativos e quais são as consequências dessa mudança. A percepção é de que muitas companhias acreditam que a troca é positiva, e o objetivo de abrir os dados é mostrar o oposto: mostrar que com os prêmios de venda aplicados sobre os preços dos novos planos, a mudança acaba saindo mais cara que o esperado. Hoje, 80% dos planos de saúde comercializados no Brasil são contratados por empresas.

Empresa fará cashback a clientes

Durante a contratação do plano de saúde pelo cliente, a Vitta dará os detalhes sobre a dinâmica de remuneração. Como incentivo, vai devolver ao cliente 50% do bônus gerado no processo, através de um cashback.

