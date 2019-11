Vitta lança planos de saúde para startups com medicamentos incluídos

Por Fernanda Guimarães

Depois de lançar um plano de saúde exclusivo para startups, a Vitta, que tem investidores peso-pesados como Jorge Paulo Lemann, Armínio Fraga, Maurício Ceschin e André Street, faz outro lançamento inédito no País: o plano de saúde com remédios inclusos. A novidade foi desenvolvida com a ePharma e o benefício – também voltado para as startups -, contará com uma rede de mais de 27 mil farmácias conveniadas, incluindo gigantes como Droga Raia, PagueMenos, Drogasil e Drogaria São Paulo. No modelo de negócios, o beneficiário pagará 10% no valor quando os medicamentos forem genéricos ou 50%, se preferir o remédio da marca que gerou a patente.

Eletrocardiograma. A Vitta desenvolveu uma rede própria de médicos e assumiu a posição de maior empresa de prontuários eletrônicos do país, com mais de 15 mil especialistas em 25 estados brasileiros usando seu software, o ClinicWeb. Atualmente, a Vitta já atende cerca de 70 empresas, que juntas somam 80 mil vidas.

