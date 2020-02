Viva Previdência absorver AnaparPrev, com R$ 580 milhões em ativos

Depois de meses em negociação, a Viva Previdência acaba de absorver a gestão do plano AnaparPrev, antes gerenciado pela Petros. Com R$ 3 bilhões em ativos e 50 mil participantes, a Viva recebe mais R$ 580 milhões em ativos e 3 mil associados, após a incorporação do AnaparPrev. Segundo Silas Devai Junior, presidente da Viva, a fundação tem outros R$ 3 bilhões já mapeados para continuar crescendo de maneira similar. A meta para 2020 é fechar mais um contrato de R$ 150 milhões.

Cashback. Outra estratégia de crescimento da Viva é um programa de cashback, o Prev4U. No sistema, o participante que compra em um portal de e-commerce com 350 lojas recebe “dinheiro de volta” para aumentar seu saldo no fundo de previdência. Em duas semanas, o Prev4U já acumulou mil participantes. Entre as lojas, estão Fast Shop, Americanas e Latam. O cashback em fundo de pensão não é exclusividade da Viva Previdência. A Fundação Copel tem um programa para seus participantes, o PrevCash.

