Vivara mira topo de faixa indicativa de preço em IPO

Às vésperas da precificação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a rede de joalherias Vivara mirava o topo da faixa indicativa de preço para lançar sua ação, entre R$ 21,17 e R$ 25,40. Para os investidores, já foi passada a informação de que o preço deve ficar acima do centro da faixa (R$ 23,30). É nesse ponto onde estão as reservas dos investidores âncoras da oferta, assim como importantes institucionais, que deverão decidir se acompanharão a provável elevação do preço.

Joia rara. Se a ação for fixada no preço máximo, a Vivara chega à B3 com um valor de mercado de R$ 6 bilhões. Os coordenadores da oferta da rede de joalherias são Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos e JPMorgan. Procurada, a Vivara não comentou.

