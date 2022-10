Volatilidade com juros globais ‘rouba’ atratividade de títulos de emergentes

Para o investidor acostumado a receber um prêmio maior para compensar o risco de ter em sua carteira títulos de dívida de países emergentes e latinos, chamou atenção o comportamento recente de preço de alguns papéis de países desenvolvidos. A volatilidade com o juro dos Treasuries (papéis do Tesouro dos EUA) e dos títulos do Tesouro do Reino Unido inverteu a lógica e fez com que papéis de alguns bancos dos Estados Unidos e europeus pagassem mais prêmio do que os de países supostamente mais arriscados.

Um exemplo é o título de dívida com vencimento em 2028 do Goldman Sachs na comparação com o Banco Comercial Industrial do Chile. Outro é o título do Deutsche Bank 2031, que ofereceu uma remuneração melhor do que o do Banco do Brasil para 2029. O juro do Treasury de 10 anos bateu 4% na semana passada, maior patamar desde 2010, saindo de cerca de 2,6% em agosto. O título do Tesouro do Reino Unido, o Gilt, saltou ao maior nível desde 2008, após a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, defender um polêmico plano fiscal, que envolve amplos cortes de impostos e aumento de gastos.

A volatilidade nos ativos do mundo desenvolvido está deixando os papéis dos emergentes menos atrativos e provocando saída de recursos desses mercados, avalia o sócio e diretor de investimentos da área de crédito da Ibiúna Investimentos, Eduardo Alhadeff. Segundo ele, na semana até a quinta-feira passada, dia 29, o volume de saídas por fundos que investem em emergentes foi de US$ 2,86 bilhões, o maior de 2022. No acumulado deste ano, entre todos os fundos que compram papéis de emergentes, o fluxo está negativo perto de US$ 93 bilhões. Em 2021, o fluxo foi positivo em US$ 13 bilhões.

Para ele, este deve continuar sendo um ano de grande volatilidade entre os ativos no exterior e, por isso, sua recomendação é fazer movimentos de compra táticos, sem carregar grandes posições. O cenário externo de juro e inflação e das incertezas geopolíticas têm exercido grande influência nos preços, acima das eleições, acrescenta ele.

03/10/2022

