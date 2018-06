Volatilidade leva Banrisul Cartões a postergar IPO

O aumento da volatilidade do mercado provocou mais uma baixa entre as empresas candidatas a abrir capital em julho na bolsa brasileira. Agora, a decisão foi do Banrisul Cartões, que deve esperar o resultado das eleições presidenciais para seguir com seus planos. A ideia do banco gaúcho é de seguir com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) até dezembro deste ano. A Banrisul Cartões mirava alcançar uma avaliação de cerca de R$ 3 bilhões na B3. Em menos de uma semana, outras três empresas, a Bunge Açúcar e Bioenergia, a Multilaser e o banco digital Agibank já haviam decidido postergar o IPO por conta do atual cenário de instabilidade do mercado. Com isso, todas as ofertas esperadas para julho já saíram de cena. Procurado, o Banrisul não comentou.

