Voltz, da Energisa, vai parcelar contas de luz em atraso nas concessionárias

O Grupo Energisa pretende criar uma linha de crédito, por meio de sua fintech Voltz, que permitirá aos clientes com até três faturas de energia em atraso o parcelamento de seus débitos com a empresa. O serviço vai começar pela concessionária da Paraíba, e o projeto deve ser ampliado até o fim de 2022 estará disponível para 180 mil consumidores de suas 11 distribuidoras. As taxas de juros dos parcelamentos variam entre 1,99% e 6,99%, dependendo da análise do perfil de crédito cada cliente.

Desde o ano passado, a inadimplência tem chamado a atenção das distribuidoras de energia, que para evitar seu crescimento têm buscado novas formas de parcelamento e a intensificação de medidas mais drásticas como corte de fornecimento e ações de cobrança.

Além do parcelamento pela Voltz, a empresa também adotou a estratégia de cobranças e negociações via mensagens SMS, WhatsApp, robôs de telecobrança, e o uso de meios de pagamento como cartões de crédito e o PIX com o QR Code.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 22/12, às 17h39.

