Volume de debêntures de infraestrutura já supera emissão de 2017

O volume de emissão das debêntures de infraestrutura, título que provê isenção de Imposto de Renda para as pessoas físicas, já superou, na primeira metade deste ano, o total emitido em 2017. Entre os meses de janeiro e junho, o volume chegou em R$ 10,8 bilhões, ante R$ 9 bilhões em todo o ano passado, conforme dados da B3.

Balancete. Ainda na primeira metade do ano, a emissão de títulos de renda fixa somou R$ 99,2 bilhões, aumento de 124% ante o mesmo intervalo do ano passado. O estoque desses instrumentos de dívida corporativa chega a R$ 478,9 bilhões. O título mais emitido no período foram as debêntures, que alcançaram R$ 71,8 bilhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter