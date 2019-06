Volume de M&A cai 16,8% até maio na AL e Caribe para US$ 36,7 bi

As transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) na América Latina e Caribe tiveram queda de 16,8% no acumulado do ano até maio em relação ao mesmo período de 2018, para US$ 36,7 bilhões. O levantamento é da EMIS, plataforma de informações do grupo ISI Emerging Markets, que tem como um dos donos a chinesa Caixin. Apesar da contração no volume financeiro, o número de transações cresceu, de 632 para 697.

No mês

Em maio, a redução no volume de fusões e aquisições foi ainda mais acentuada na comparação com igual mês do ano passado, de 24%, para US$ 4,99 bilhões. Apenas uma única aquisição foi superior a US$ 1 bilhão: a compra do Grupo São Francisco pela Hapvida.