Volume de negociação em exchanges salta com volatilidade do bitcoin

Novembro representou um mês bastante ruim para os investidores de bitcoin. A queda acumulada da criptomoeda no Brasil foi de 34%, muito por conta do “efeito manada”, aponta relatório Cointimes, elaborado pela Foxbit. A retração só não foi pior por conta da valorização do dólar ante o real no período. O pânico que levou muitos investidores a liquidar posições fez com que os volumes nas bolsas de criptomoedas, as exchanges, saltassem 54% em relação a outubro.

