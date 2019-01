Volume transacionado nos pré-pagos da Agillitas cresce 80% em 2018

O volume transacionado em cartões pré-pagos na base de cliente da Agillitas, uma das líderes de soluções de pagamentos e emissora da área, chegou a R$ 1,2 bilhão em 2018, com alta de 80% sobre o ano anterior. O resultado abrangeu pré-pagos para uso corporativo, por pessoa física e em vales-presente.

Física e jurídica

No caso do cartão corporativo, os gastos ficaram concentrados em postos de gasolina (48%), restaurantes e alimentação (15%) e supermercados (11%). O ticket médio registrado nas transações foi de R$ 95. Já para as pessoas físicas, os maiores gastos foram em supermercados (32%), seguidos de restaurantes e alimentação (17%) e com roupas e eletrônicos (12%). O valor médio das transações foi de R$ 61. Supermercados (29%), roupas e eletrônicos (21%) e restaurante e alimentação (11%) concentraram os vales-presente.

Nova alta

Para a Agilitas, a expectativa é de nova alta em 2019, tanto nas vendas B2C, que são as feitas entre empresas, quanto nas B2C, aquelas para o consumidor final. Para as pessoas físicas, acredita a empresa, os pré-pagos servem de opção para pessoas inadimplentes e desbancarizados ou para quem tem receio de comprar pela internet. Já para as empresas, ajudam no gerenciamento de fluxo de caixa. //Cristiane Barbieri

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +