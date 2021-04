Voos de jatos e helicópteros compartilhados da Prime You crescem 90% na pandemia

O número de voos domésticos dos jatos e helicópteros da Prime You, que administra bens de luxo de propriedade compartilhada, subiu 91%, em relação a 2019. No primeiro trimestre deste ano, repetiu a média do ano passado.

A estilingada no número aconteceu, é claro, por conta da pandemia. Para aproveitar o crescimento de quem precisa viajar – e pode voar sem depender das linhas aéreas tradicionais -, a Prime You vai adicionar à frota um Phenom 300, fabricado pela Embraer, até junho. O avião virá da frota da Icon, de fretamento de jatos, e custou R$ 34 milhões.

Clientes dividem a propriedade de aeronaves

Na Prime You, até três clientes dividem a propriedade de cada Phenom, o que reduz os custos para os “sócios”. O apelo está em não deixar muito dinheiro em ativos pouco utilizados: novo, um Phenom 300 pode custar até US$ 9,6 milhões (ou R$ 53,3 milhões). A cota, na Prime You, sai por US$ 1,982 milhão. A propriedade compartilhada de aviões recebeu o “sim” definitivo da Anac em fevereiro.

Os números da Prime You se destacam em um momento sombrio para a aviação comercial. O mercado doméstico como um todo teve um tombo de 48,7% no número de passageiros no ano passado, segundo a Anac. O começo de 2021 não foi diferente: na Gol, na Azul e na Latam, a demanda por voos nacionais caiu no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2020.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 20/04

